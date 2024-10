Archivio Imago

Adescavano online persone intenzionate ad avere rapporti sessuali e poi pianificavano appuntamenti per malmenarle.

La magistratura dei minorenni e la polizia cantonale hanno comunicato venerdì che tra il 1. e il 3 ottobre si è svolta un’operazione che ha portato al fermo di 18 minorenni (tra i 14 e i 17 anni) e di un 18enne, tutti domiciliati nel Luganese.

Le ipotesi di reato promosse a vario titolo sono di «lesioni gravi, aggressione, coazione, rapina, sequestro di persona ed estorsione», su legge in un comunicato.

Stando alle prime ricostruzioni, sfruttando i social media e usando anche di profili fittizi, gli autori entravano in contatto con persone intenzionate ad avere degli incontri a connotazione sessuale, organizzando quindi un appuntamento che si tramutava in una spedizione punitiva.

I fatti venivano quindi filmati e in parte condivisi con terzi, sottolineano le autorità.

Ma non è tutto: sono d’altro canto in corso approfondimenti per stabilire se possano esserci stati comportamenti di rilevanza penale anche da parte di chi era entrato in contatto con il gruppo (pensando di avere rapporti sessuali, ndr.). Le indagini sono coordinate dalla magistratura dei minorenni.

