Assicurerà le prestazioni in ambito di medicina legale a favore delle autorità giudiziarie, Ministero pubblico in particolare.. archivio Ti-Press

Parte il 1° gennaio 2024 l'attività dell'Istituto di medicina legale del Canton Ticino.

Si tratta del primo istituto cantonale ticinese indipendente e autonomo che assicura le prestazioni in ambito di medicina legale a favore delle autorità giudiziarie, Ministero pubblico in particolare.

Come si legge in una nota diffusa giovedì, l'istituto assume i compiti dell'Ufficio delle scienze forensi entrato in funzione nel 2022.

La struttura, con sede a Bellinzona nello stabile dell'ex Archivio cantonale in via Carlo Salvioni 14, sarà diretta dalla dottoressa Rosa Maria Martinez, specialista in medicina legale FMH.

Swisstxt