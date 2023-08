Il consigliere federale Alain Berset, pronuncia il suo ultimo discorso d'apertura del Locarno Film Festival Keystone

Ha preso il via ufficialmente mercoledì sera il Locarno Film Festival: per il presidente della Confederazione Alain Berset e per il presidente del festival Marco Solari questa 76esima edizione è l'ultima.

«Visto che anche il mandato di Marco Solari sta per terminare, chiederò di farci portare 2 delle 8000 sedie della Piazza Grande in un piccolo locale a Penthaz (VD) (ndr: alla Cinémathèque suisse), per poter guardare film insieme in tranquillità», ha dichiarato Berset nel suo ultimo discorso pronunciato in occasione dell'apertura del Festival nella Magistrale di Locarno, prima di tornare in Piazza Grande.

Il «ministro» della cultura ha parlato di un cinema svizzero che ha ripreso colore. Riconosciuto all'estero «come alla Berlinale l'anno scorso», beneficerà presto della manna della Lex Netflix, sostenuta dal popolo l'anno scorso.

Marco Solari, che ha sottolineato il potere del cinema neo veicolare la verità, ha ringraziato Alain Berset per il suo impegno a favore della settima arte.

ev, ats