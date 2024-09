Dalle casse della Hospita Suisse sarebbero usciti centinaia di migliaia di franchi tipress

Lunedì sera è stato scarcerato il contabile della Hospita Suisse, che il 9 agosto era finito in manette assieme a Eolo Alberti per le malversazioni commesse ai danni della società, attiva in ambito sanitario.

Swisstxt

Come deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi la scorsa settimana, il sindaco di Bioggio dovrà invece rimanere dietro le sbarre almeno fino al 20 settembre.

Entrambi sono accusati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele.

L’ipotesi è che dalle casse della Hospita siano uscite illecitamente, nel corso degli anni, alcune centinaia di migliaia di franchi.

Swisstxt