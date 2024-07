Forti temporali, allerta di livello 3 nel Locarnese Ti-Press

MeteoSvizzera annuncia un’ora di forti temporali provenienti da ovest.

MeteoSvizzera ha emesso un’allerta di livello 3 (pericolo marcato) su tutto il Locarnese a causa di temporali mobili provenienti da ovest. L’allerta è valida fino alle 15.57 di oggi.

L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia mette in guardia dalle possibili conseguenze: rottura di rami, alberi sradicati e divelti, fulmini e danni da grandine, frane lungo i pendii ripidi, improvvise onde, piena nei torrenti e allagamenti.

Si raccomanda dunque di evitare di stare vicino a superfici d’acqua e di sostare in luoghi esposti ai fulmini come creste e cime delle montagne, alberi isolati o gruppi di alberi. Stare lontani anche da pali, torri e superfici aperte. All’esterno, in mancanza di riparo e in presenza di fulmini, assumere una posizione accovacciata (piegati sulle ginocchia con i piedi uniti), cercando di toccare il meno possibile il suolo con il corpo (non sdraiarsi).

