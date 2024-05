Una valanga sul Piz Palü travolge e uccide un alpinista

Il Piz Palü Polizia GR

Uno sci escursionista ha perso la vita domenica, per una valanga sul Piz Palu.

Swisstxt

La vittima faceva parte di un gruppo di quattro appassionati provenienti dall’Italia. Partiti dalla Diavolezza, erano saliti sulla montagna dove è avvenuta la tragedia. In vetta, i quattro si sono separati.

Due sono scesi percorrendo la via affrontata in salita, mentre l’altra coppia ha optato per il versante nord, da dove verso le 12:00 si è staccata la slavina che ha travolto l’alpinista.

Il suo compagno è rimasto illeso. I soccorritori hanno recuperato il 38enne privo di vita diverse centinaia di metri a valle.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Svizzero, la REGA e Heli-Bernina.

Le circostanze esatte dell'incidente sono in corso di chiarimento da parte della procura e della polizia alpina della polizia cantonale dei Grigioni.

Tragica domenica in montagna

Pure ieri, altri due alpinisti italiani, della Provincia di Lecco, sono morti travolti da una valanga mentre stavano salendo lungo la parete nord del Pigne d'Arolla, in Vallese.

E sempre in Vallese, sul Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa (VS/I), ieri ha perso la vita un altro scialpinista, di nazionalità svizzera, caduto mentre era in ascensione sul fianco nord della montagna. La provenienza di questa vittima non è stata comunicata.

