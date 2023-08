Immagine illustrativa. Tipress

L'Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB) e la Società Elettrica Sopracenerina (SES) hanno annunciato importanti aumenti per quanto riguarda i costi dell'energia nel 2024.

A causa dell’impennata dei prezzi dell’energia, la crisi energetica persiste e porterà per il 2024 ad un aumento del costo dell’energia. L'AMB comunica che l’aumento medio per le economie domestiche sarà di circa 5.50 cts/kWh, di cui 3.50 centesimi per la componente energia e 2 centesimi per la parte di rete e contributi legali.

Ipotizzando un consumo medio di 3’500 kWh, precisa una nota stampa, ogni famiglia spenderà in media 16 franchi in più al mese.

Anche per il 2024 le economie domestiche potranno usufruire della «tariffa dinamica». Si tratta di un modello facoltativo in grado di abbassare ed ottimizzare i picchi di consumo grazie alle fasce di alta e bassa tariffa.

Un rincaro anche per la SES

Nel 2024 la fattura dell’energia elettrica per i clienti ticinesi della SES subirà un aumento medio del 20% circa. Per ragioni diverse, saranno al rialzo i valori delle componenti «Utilizzazione della rete» e «Consumo di energia».

Dopo l’importante rincaro del 2023, per la clientela della bassa Mesolcina e Calanca l’adeguamento della tariffa dell’elettricità si attesterà al 10%, grazie a un contenuto aumento del costo dell’energia.

L’energia distribuita nei cinque Comuni viene infatti acquistata dall’Unione di Comuni per l’Energia, che fa capo agli impianti di Energia del Moesano (EdM) e dall’altra opera sul mercato all’ingrosso tramite AET.

Swisstxt / red