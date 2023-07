Fuochi sul Verbano Tipress

La sera del 1°agosto non lasciate il vostro cane da solo in un recinto oppure legato a una catena.

È una delle raccomandazioni fatte dalla Società protezione animali di Bellinzona (SPAB) ai proprietari di animali sensibili ai botti e ai fuochi d'artificio.

«Con pochi e semplici accorgimenti si può evitare che il nostro amico animale si ferisca o scappi terrorizzato», scrive la SPAB.

Che suggerisce la chiusura di finestre a ribalta (una «trappola mortale per i gatti»), ma anche l'utilizzo di garage e cantine come rifugi insonorizzati.

La SPAB inoltre suggerisce che se si rimane con il proprio animale in casa non bisogna comportarsi in modo diverso dal solito: «vanno evitati continui abbracci o coccole e lasciate che l’animale vada dove si sente maggiormente al sicuro e meno disturbato dai botti.»

Se il cane non ha paura dei fuochi «meglio evitare comunque, almeno per quella sera particolare, di portarlo a feste o a manifestazioni pubbliche».

Nell’ipotesi peggiore della fuga, conclude la SPAB «avvertite immediatamente la polizia e la Protezione animali».

Swisstxt