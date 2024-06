Il render dell'impianto S'Rok SA

Un «sì» al Parco solare alpino Duragno. È quello che ha espresso il Consiglio comunale di Mezzovico-Vira lunedì sera.

Swisstxt

Si tratta di un impianto solare con quasi 16'000 pannelli, situato a 1’800 metri di quota.

L’impianto è conforme ai criteri di Solarexpress, l’offensiva per i parchi fotovoltaici alpini voluta dal Parlamento della Confederazione per garantire una maggiore produzione di energia, specialmente in inverno.

Lo sviluppo finanziario del progetto ticinese passerà a un consorzio che comprende la S’Rok SA, AIL SA, EBL (società elettrica di Basilea Campagna) e altri investitori privati ticinesi.

Swisstxt