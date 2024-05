Arbedo-Castione si rivota a settembre Tipress

Il Consiglio di Stato ha fissato la data per il rinnovo di Municipio e Consiglio comunale dopo l’annullamento ad aprile del voto per le irregolarità riscontrate in una cinquantina di schede

Swisstxt

I cittadini di Arbedo-Castione torneranno alle urne il 22 settembre per eleggere Municipio e Consiglio comunale per la legislatura 2024-28. La data è stata fissata mercoledì dal Consiglio di Stato. L’eventuale elezione del sindaco è invece prevista per domenica 20 ottobre 2024.

Ricordiamo che il 14 aprile l’Ufficio cantonale di accertamento aveva annullato le elezioni nel Comune dopo aver riscontrato irregolarità in una cinquantina di schede di voto, manipolate con il «Tipp-Ex».

Tenendo conto della regolarità della procedura di definizione delle liste e delle candidature, il Consiglio di Stato ha inoltre deciso che le prossime elezioni avranno luogo sulla base delle stesse liste e delle stesse candidature definite per il voto del 14 aprile 2024.

Swisstxt