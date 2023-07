Kapo GR

Un incidente si è verificato domenica poco le 14 sulla strada cantonale ad Arvigo, nei pressi della partenza della cabinovia per Braggio.

Una conducente ha sbgliato manovra di uscita da un parcheggio e ha perso il controllo della vettura, finendo in una scarpata e ribaltandosi, come riferisce la RSI, stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media.

Sul posto sono giunti i soccorritori del Servizio ambulanza del Moesano e poi è stata portata in osperdale per accertamenti, come riportato dalla RSI. Sono intervenuti anche i pompieri per la messa in sicurezza della zona e la polizia grigionese per i rilievi del caso.