Tiziano Broggini è rimasto escluso

Ad Ascona, dove c'era da sostituire il sindaco da 12 anni Luca Pissoglio, il PLR nonostante un leggero calo dei consensi rispetto al 2021, conquista un seggio in più (4) e la maggioranza assoluta.

Per i liberali radicali i volti nuovi sono quelli del sindaco di quindicina Giorgio Gilardi e di Matteo Rampazzi. Nuovo, ma per il Centro, anche quello del ds dell'HCAP Paolo Duca accanto a Maurizio Checchi.

Completa l’Esecutivo Ulrich Zimmermann del Gruppo Rosso Verde.

Non sono stati invece rieletti Tiziano Broggini, in Municipio da 11 anni per Lega-UDC ma ora sulla lista Ascona 2024, e Margherita D’Andrea, ex del Centro che correva per LiberaMente.

