Swisstxt

Avrebbe riportato ferite di una certa gravità, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il ciclista rimasto ferito venerdì pomeriggio, attorno alle ore 17:30, sulla strada Cantonale a Brissago, dopo essersi scontrato con un’ Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA ed un elicottero della REGA. Dopo le prime cure lo sventurato è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

