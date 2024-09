Auto d'epoca, inchiesta attuale Keystone

È finito qualche giorno fa dietro le sbarre il titolare di una ditta engadinese di noleggio e vendita di auto d’epoca.

Swisstxt

L’arresto è scattato a St. Moritz, l’imprenditore italiano è stato poi trasferito, in Ticino, alla Farera.

Il sospetto è che stesse cercando di intestarsi una quarantina di vetture per sottrarle alla società in fallimento. Di qui l’ipotesi di amministrazione infedele e falsità in documenti.

C’è poi un secondo filone di indagine. Riguarda le malversazioni che l’uomo, difeso da Elio Brunetti, avrebbe commesso ai danni di un investitore d’oltre confine.

Il cliente gli aveva affidato un totale di circa 450’000 euro, ma lui se li sarebbe intascati.

Swisstxt