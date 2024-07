Immagine simbolica. ©Ti-Press/Samuel Golay

Verso le 15.30 di oggi, sabato, c'è stato un incidente mortale a Biasca.

Red Tessa Morgantini

Come comunica la Polizia cantonale, una 59enne italiana domiciliata nella regione stava circolando in via Chiasso, verso Osogna.

Poco prima del depuratore ha perso il controllo dell'auto, sbandando a sinistra, invadendo la corsia opposta e, infine, urtando violentemente contro l'angolo di un muro ai lati della carreggiata.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. È stato tentato di rianimare la donna, ma la 59enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite.

È stato chiesto l'intervento del Care Team, per prestare sostegno psicologico.