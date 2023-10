Auto esce di strada e si ribalta sul passo del Bernina

Incidente a La Rösa

Un incidente stradale è avvenuto questa domenica, dopo le 12.45, nei pressi di La Roesa, sul Passo del Bernina.

Un'automobilista italiana di 70 anni stava guidando in direzione di Poschiavo quando, in una curva a sinistra, è uscita di strada ribaltandosi in un prato.

La conducente è riuscita ad abbandonare da sola l'abitacolo ed è rimasta leggermente ferita.

La donna è stata trasportata in ambulanza al Centro Sanitario Valposchiavo. Il veicolo è stato recuperato dal soccorso stradale. Sulle circostanze dell'incidente sta indagando la Polizia Cantonale dei Grigioni.

Swisstxt