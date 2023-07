Immagine d'illustrazione. archivio Ti-Press

Verso le 14.50 di mercoledì un automobilista è andato a sbattere contro un albero a Balerna.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 30enne italiano domiciliato nel Mendrisiotto circolava in via Tarchini quando, all'altezza di via Cereda, ha perso il controllo della sua auto. Ha urtato lo spartitraffico ed è uscito di strada sulla destra, finendo contro una pianta.

L'uomo è rimasto intrappolato ed è stato liberato dai pompieri del Centro di soccorso del Mendrisiotto e dai soccorritori del SAM, che lo hanno poi portato in ospedale. Secondo una prima valutazione ha subito delle gravi ferite e la sua vita è in pericolo.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale e di quella comunale di Chiasso.