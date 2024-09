TI-Press

Il ritrovamento è stato fatto su territorio italiano, ma la zona è, da un paio d'anni, tornata ad essere molto frequentata anche da escursionisti svizzeri. Sono in corso verifiche tra le autorità di frontiera sulle persone scomparse.

Swisstxt / pab Swisstxt

Un cranio umano è stato trovato lungo un sentiero di montagna da agenti della Polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola durante una perlustrazione per il controllo dell'attività venatoria.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona dell’alpe Ragozzo, su un sentiero che porta anche ai Bagni di Craveggia, dove c’è il confine con l’alta Valle Onsernone, una zona parecchio frequentata anche da escursionisti svizzeri.

Giova infatti ricordare che dall'Italia i Bagni di Craveggia non sono collegati con una strada, ma che sono raggiungibili solo con una camminata di circa due ore e mezza su sentieri di montagna, mentre dalla Valle Onsernone si può arrivare fino al villaggio di Spruga con i mezzi pubblici e poi scendere a piedi su una strada forestale asfaltata, in circa 20 minuti di marcia.

Negli ultimi due anni, anche grazie ai lavori di manutenzione regolari dei Bagni, che hanno ridato vivacità al luogo, si è notato un forte incremento delle visite nella bella stagione.

Le indagini per capire chi è la vittima sono in corso, ma oltre al teschio non sono stati trovati altri elementi, né altre parti del corpo né oggetti personali. Gli inquirenti stanno pure verificando anche con la polizia ticinese eventuali collegamenti con persone disperse in Ticino.

Il teschio è stato recuperato ed è stato portato all’obitorio di Verbania in attesa degli accertamenti tecnici e nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo per cercare tracce utili al riconoscimento.

Swisstxt / pab