Capi Bally in una sfilata a Milano Keystone

Per Bally inizia una nuova era.

Swisstxt

È questo in sostanza il messaggio comunicato mercoledì via e-mail a tutti i dipendenti dell’azienda dal CEO Nicolas Girotto, nell’annunciare la vendita del marchio al fondo Regent LP.

Bally fondata nel 1851 ha il suo quartier generale a Caslano. Conta circa 400 dipendenti attivi in tutta la Svizzera, di cui 250 in Ticino.

Una vendita che secondo Girotto apre nuove prospettive per l’azienda. Da nostre informazioni risulta però che all’interno dell’azienda vi siano diversi timori riguardo alla reputazione del fondo americano. Sembrerebbe che alcuni marchi in loro possesso non siano stati rivitalizzati come promesso.

Swisstxt