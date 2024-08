Beat Jans in visita oggi nei Grigioni Keystone

Il consigliere federale Beat Jans ha effettuato oggi una visita nei Grigioni, dove ha incontrato il consigliere di Stato Peter Peyer e altri rappresentanti del Dipartimento grigionese di giustizia, sicurezza e sanità.

In programma c'era anche una visita alle strutture per il collocamento e l'integrazione dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile in Prettigovia e nella Valle del Reno.

Come si legge in una nota diffusa dalle autorità grigionesi, tra i temi discussi figuravano diverse nuove normative nel settore dell'asilo, la collaborazione intercantonale tra la polizia, il carico elevato nel settore della giustizia penale nonché la cooperazione delle autorità d'azione penale cantonali e federali.

L'Ufficio della migrazione e del diritto civile ha presentato a Jans l'offerta transitoria lingua e integrazione per giovani alloglotti a Schiers. In seguito, la delegazione ha visitato il centro di transito Bahnhöfli di Trimmis, prosegue la nota.

«Asilo e migrazione sono compiti comuni. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno una responsabilità comune e devono garantire una stretta collaborazione per superare le sfide. Apprezzo quindi ancora di più il buon dialogo e il grande impegno di tutte le parti coinvolte», ha dichiarato Jans, secondo quanto si legge nel comunicato.

Lo scambio con il consigliere federale Jans «è molto prezioso», ha da parte sua rilevato Peyer, sempre secondo la nota, aggiungendo che «ci permette di trovare insieme soluzioni anche su temi difficili».

