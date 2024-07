Il veicolo della polizia che ha subito lo scontro Polizia grigionese

Una vettura e un veicolo della polizia si sono scontrate mercoledì sera a Brusio. Un agente di polizia è rimasto leggermente ferito.

Swisstxt

Una pattuglia della polizia stava viaggiando da Poschiavo in direzione sud, per rispondere a una chiamata d'emergenza, quando ha ricevuto l'informazione che una persona, presumibilmente in uno stato mentale alterato, si stava dirigendo nella direzione opposta.

Gli agenti hanno quindi bloccato la strada con la vettura di servizio, ma il 25enne alla guida del veicolo intercettato non si è fermato. I due poliziotti, di 51 e 31 anni sono stati portati in ambulanza a Poschiavo per un controllo.

Swisstxt