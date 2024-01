Foto d'archivio

Un bus ha preso fuoco mercoledì pomeriggio, attorno alle 15.30, dopo aver imboccato l'uscita sulla A2 di Bellinzona Nord ed essere giunto all'altezza dell'impianto semaforico di Castione.

Le fiamme si sono sprigionate nella parte posteriore del mezzo per motivi ancora da stabilire.

Sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno domato il rogo prima che si propagasse al resto del veicolo, vuoto al momento dell'incidente.

Sul posto anche la polizia Cantonale per i rilievi del caso e la polizia Comunale per disciplinare il traffico, che è rimasto fortemente perturbato, anche se non per molte ore.

