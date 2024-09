I prelievi effettuati con la nuova caccia estiva non causano l’auspicata riduzione di cinghiali (immagine illustrativa). keystone

Martedì 24 settembre è terminata la stagione di caccia alta 2024 per 1'762 cacciatori ticinesi autorizzati.

Swisstxt

Questo periodo venatorio si è svolto dal 31 agosto al 14 settembre 2024, e dal 20 e 24 settembre 2024, per un totale di 20 giorni di caccia. Per il camoscio le catture sono in linea con i prelievi degli scorsi anni. In totale nel 2024 sono stati abbattuti 619 camosci.

Le catture di cervo sono diminuite rispetto al 2023, assestandosi a 1'722 capi (1'802 nel 2023). Le catture di capriolo sono state di 389 capi (434 nel 2023). Per il cinghiale gli abbattimenti mostrano un aumento rispetto al 2023 con 646 catture (601 nel 2023).

Swisstxt