Sabato verso le 16.30 c'è stato un incidente a Meride.

Red. Tessa Morgantini

La Polizia cantonale comunica che una 70enne del Locarnese circolava in bicicletta su via Serpiano in direzione di Meride.

La donna, in un tratto diritto e in discesa, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), che hanno prestato le prime cure alla donna e l'hanno trasportata in ospedale.

Secondo i medici la vittima ha riportato ferite serie, ma la sua vita non è in pericolo.