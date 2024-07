Immagine d'illustrazione © Ti-Press / Archivio

Questo giovedì verso le 17 un operaio - 47 anni e cittadino italiano della provincia del Verbano-Cusio-Ossola - è stato trovato senza vita fuori da un'abitazione privata in via Sottochiesa a Losone. Lo rende noto la Polizia cantonale.

Secondo la prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, l'uomo stava effettuando dei lavori di montaggio di pannelli solari, quando è caduto per circa 4 metri dal tetto della casa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che hanno solamente potuto constatare il decesso dell'operaio per via delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.