Un uomo cade e perde la vita in Valle Verzasca

Infortunio con esito letale martedì in Valle Verzasca.

Immagine d'illustrazione. Tipress

Swisstxt

A perdere la vita è stato uno svizzero di 60 anni domiciliato nel Bellinzonese. L'incidente, riferisce polizia, è avvenuto poco dopo le 12.30.

La vittima, che stava effettuando un'escursione con altre persone sulla Via Alta della Verzasca, è caduta per un centinaio di metri in zona Scíma do Picóll, a circa 2'400 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte del 60enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.

Swisstxt