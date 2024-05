Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un incidente della circolazione stradale è avvenuto lunedì, poco prima delle 15, a Capolago.

sam Sara Matasci

L'autista di un camion, un 59enne italiano domiciliato nel Bellinzonese, circolava sulla strada cantonale in direzione di Melano quando ha dapprima urtato con il braccio della gru del mezzo pesante contro il ponte per Riva San Vitale, per poi terminare la sua corsa contro un pilone.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i pompieri del Centro di Soccorso del Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure all'autista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 59enne ha riportato leggere ferite.

La strada cantonale è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e di sgombero e lo rimarrà almeno fino alle 17.