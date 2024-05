Camion in fiamme in Leventina, A2 chiusa almeno fino alle 12h00 in entrambe le direzioni

Traffico deviato archivio tipress

L’autostrada A2 è stata chiusa al traffico questo martedì mattina fra Quinto e Faido in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8.30 in territorio di Chiggiogna, quando un autoarticolato, che viaggiava verso sud, poco prima dell'uscita di Faido, sotto un'infrastruttura della segnaletica, ha preso fuoco per poi in breve tempo essere avvolto dalle fiamme.

Non si lamentano feriti.

Le opere di spegnimento del mezzo pesante con targhe lettoni, fanno sapere in una nota le forze dell'ordine, sono ancora in corso. Sono in azione i pompieri del Centro d'intervento del San Gottardo e di Biasca.

L'autostrada A2 è di conseguenza chiusa in entrambe le direzioni. Lo rimarrà almeno fino alle 12h00.

