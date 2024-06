È intervenuta anche la Rega sda

Incidente della circolazione stradale oggi, venerdì, verso le 14, poco prima di Acquacalda, in Valle di Blenio.

sam Sara Matasci

Un 75enne motociclista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto circolava in direzione del Passo del Lucomagno quando, nell'affrontare una curva, ha urtato la fiancata di un camper, che circolava in direzione di Olivone, per poi cadere a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 75enne ha riportato serie ferite.