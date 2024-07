Immagine illustrativa/foto d'archivio Keystone

Sempre più comuni in Ticino affidano la raccolta della plastica all’unica azienda locale attiva nel riciclaggio.

Da un anno, il Dipartimento del territorio ha introdotto l’obbligo di separazione e riciclaggio su scala cantonale, favorendo così la filiera locale, attiva fin ora in 100 comuni.

A Riva San Vitale si ricicla la maggior parte della plastica proveniente dalla raccolta differenziata in Ticino, come il polipropilene e il polietilene. Attualmente, l’azienda riesce a riciclare circa il 75% della plastica trattata nel suo impianto. Gli scarti vengono invece inviati al termovalorizzatore di Giubiasco per la loro eliminazione.

