Chiude a Novara il «Cannavacciuolo Cafè & Bistrot»: «Una decisione sofferta, ma necessaria»

Antonino Cannavacciuolo

La chiusura del bistrot è stata causata da una serie di fattori, tra cui le difficoltà economiche legate alla pandemia e l'esigenza di riorganizzare le attività dello chef.

Covermedia

Il «Cannavacciuolo Cafè & Bistrot» di Novara, celebre locale gestito dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, chiude le porte.

La notizia ha sorpreso molti appassionati di gastronomia e clienti affezionati, che hanno potuto assaporare le creazioni culinarie dello chef in un ambiente raffinato e accogliente.

Inaugurato nel 2015, il bistrot ha rappresentato un punto di riferimento per la cucina di alta qualità a Novara, offrendo piatti che univano tradizione e innovazione, sempre nel segno della creatività e dell'eccellenza. Con la sua atmosfera elegante e informale, il Cannavacciuolo Cafè & Bistrot è diventato rapidamente uno dei locali più amati della città, attirando non solo i residenti ma anche visitatori da tutta Italia.

Chiusura dovuta a una combinazione di fattori

La chiusura del bistrot è dovuta a una combinazione di fattori, tra cui le difficoltà economiche legate alla pandemia e la necessità di riorganizzare l'attività dello chef Cannavacciuolo, che continua a gestire altri locali di successo, come Villa Crespi sul Lago d'Orta.

«È stata una decisione sofferta, ma necessaria», ha dichiarato lo chef. «Ringrazio tutti i clienti che ci hanno supportato in questi anni e tutto il team che ha lavorato con passione e dedizione».

I clienti affezionati potranno comunque continuare a gustare la cucina di Cannavacciuolo presso gli altri suoi ristoranti, che rimangono aperti e operativi, come il Laqua Countryside nei pressi di Vico Equense, e Laqua by the Sea a Meta, entrambi in provincia di Napoli. E anche il Laqua Le Cattedrali, in provincia di Asti, il Laqua by the Lake, sul Lago d’Orta e il Laqua Vineyard, in provincia di Pisa, più il Bistrot di Torino.

Covermedia