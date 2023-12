Il progetto di massima keystone

Per la parte sotterranea fra Vallone e Piodella si cercano alternative, ha reso noto il Dipartimento del territorio venerdì.

Il costo della circonvallazione di Agno-Bioggio, come prevista nel progetto di massima del 2019, «si discosta notevolmente da quanto preventivato» allora, ovvero 216 milioni di franchi, e non è più finanziariamente sostenibile, a maggior ragione alla luce delle misure di rientro che il Governo è chiamato ad adottare per far quadrare i conti del Cantone.

È quanto ha comunicato il Dipartimento del territorio in una conferenza stampa venerdì. Si intende quindi procedere in due tempi.

Si cerca un'alternativa

Il sorpasso di spesa tocca un tratto ben preciso, l’attraversamento in sotterranea della Valle del Vedeggio, fra il Vallone di Agno e la zona Piodella. Per questo si è già cominciato a studiare soluzioni alternative, un «compromesso tra le esigenze di inserimento territoriale e la sostenibilità dei costi dell’opera».

Saranno così chiamati ad attendere più a lungo gli abitanti del nucleo di Agno, oggi attraversato da 27’000 veicoli al giorno e che si intendeva aggirare passando sotto terra, fra l’abitato e il lago.

Per la parte compresa fra l’estremità sud della pista dell’aeroporto e la rotonda di Bioggio, invece, il progetto va avanti e il messaggio con la richiesta di credito arriverà all’inizio del 2024 sul tavolo del Consiglio di Stato.

Difficoltà scoperte di recente

Il mandato di progettazione definitiva ed esecutiva, ricorda ancora il DT ripercorrendo a ritroso quanto fatto negli ultimi anni, era stato impugnato. Una volta respinto il ricorso, la progettazione in questione aveva potuto iniziare solo nell’autunno del 2021.

È in quest’ultima fase che «i sondaggi geologici effettuati di recente, unitamente ad una modellizzazione di dettaglio tridimensionale degli impatti della costruzione e dell’opera sulla falda circostante, hanno comportato la necessità di rivedere il progetto originale» con conseguente sorpasso di spesa.

Swisstxt