Inscenate delle sedute di Gran Consiglio future RSI

Una seduta parlamentare in cui «le persone in politica possano venir formate sulla crisi climatica in modo da prendere decisioni consapevolmente»: è quello che chiedono i giovani del movimento Sciopero per il clima con una petizione.

Swisstxt

Una decina di loro si è riunita questo lunedì a inizio pomeriggio in piazza Governo a Bellinzona, prima dell’inizio della seduta di Gran Consiglio.

I giovani hanno inscenato nella fontana tre sedute di Gran Consiglio in tre anni differenti: nel 2030, nel 2040 e nel 2050.

In quest'ultima erano completamente immersi, per simboleggiare l'innalzamento del livello dei mari.

Swisstxt