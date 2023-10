Il presidente dell'UDC retica Roman Hug è il nuovo volto della deputazione grigionese in Consiglio Nazionale. Keystone

L'UDC grigionese è il partito vincitore delle elezioni al Consiglio Nazionale 2023. Sugli scudi Martullo-Blocher e Roman Hug. Si conferma con il miglior risultato Candinas (Centro). Rieletti anche Pult (PS) e Giacometti (PLR). I socialisti perdono il secondo seggio.

Con 28'400 voti, l'attuale presidente del Consiglio Nazionale Martin Candinas (Alleanza del Centro) ha ottenuto il miglior risultato nei Grigioni. Seguono, in ordine, Magdalena Martullo-Blocher con 21'795 voti, Jon Pult con 21'290 voti e Anna Giacometti con 16'184 voti.

Il presunto antagonista all'interno del PLR, l'ex Consigliere di stato Christian Rathgeb, ha ottenuto soltanto 9'906 preferenze.

L'«alleanza per il clima», la lista composta da Verdi, Verdi liberali e Socialisti, non è stata in grado di opporsi alla forza dell'UDC. Il posto lasciato libero dalla socialista Sandra Locher Benguerel è stato conquistato dal presidente dell'UDC grigionese Roman Hug di Trimmis (GR).

danu, ats