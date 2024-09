foto archivio keystone

Code e lunghe attese davanti al portale nord della galleria del San Gottardo in concomitanza con l'inizio delle vacanze autunnali in molti cantoni elvetici a nord delle Alpi.

Poco dopo le 11.00 di oggi, sabato, la colonna aveva raggiunto i 10 chilometri. I tempi di attesa sono di circa un’ora e 40 minuti, scrive il Touring club svizzero (TCS) sulla piattaforma X.

Come alternativa viene segnalata la A13 del San Bernardino anche se vengono segnalati rallentamenti tra Reichenau e la galleria di Isla-Bella in direzione sud.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico congestionato, traffico bloccato per 10 km, ritardi fino a 1 ora e 40 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) September 28, 2024

Le vacanze scolastiche sono iniziate proprio oggi in dieci cantoni, mentre in altri otto inizieranno il prossimo fine settimana e si prevedono nuovamente ingorghi al San Gottardo.

Nel frattempo ViaSuisse comunica che l’entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. L’accesso alla strada cantonale dall’uscita di Erstfeld è chiuso per i veicoli in transito.

Sempre ViaSuisse riferisce che anche al portale sud della galleria, ad Airolo, si è formata una colonna di circa 1 km in direzione nord mentre l’entrata di Airolo è chiusa. Ancora sulla A2 tra Chiasso-Centro e la dogana di Brogeda ci sono code in direzione dell’Italia.

