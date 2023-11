La municipale di Coira Sandra Maissen si candida per guidare la città alle elezioni comunali del prossimo anno.

La città di Coira (immagine d'illustrazione). Keystone

L'obiettivo è succedere al sindaco Urs Marti (PLR), che non sarà in corsa per raggiunti limiti di mandato. Maissen, che è stata nominata all'unanimità dal suo partito, il Centro di Coira, sarebbe la prima donna sindaco della capitale grigionese. Dal 2029 la 59enne è membro del municipio.

Maissen, avvocato di formazione, è a capo del Dicastero Costruzione Pianificazione ambiente. Dovrà vedersela con il municipale del PS Patrik Degiacomi che ha annunciato, mesi fa, che si sarebbe candidato alla carica di sindaco.

Swisstxt