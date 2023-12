L'Esecutivo grigionese keystone

Il Governo grigionese ha licenziato il programma di Governo e il piano finanziario per gli anni 2025 – 2028.

In primo piano si trovano l'accelerazione della trasformazione digitale, il miglioramento mirato delle condizioni quadro per vivere e lavorare nel Cantone nonché la gestione attenta dell'ambiente.

Il programma comprende 11 obiettivi, 30 punti centrali di sviluppo e le relative 87 misure.

La gestione finanziaria è al momento molto buona, scrive l'Esecutivo, ma le prospettive per il futuro sono sempre più fosche, con entrate dalla perequazione nazionale in calo e disavanzi in forte aumento.

