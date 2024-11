La società «City West» vuole costruire una terza torre accanto ai due grattacieli bianchi di Coira Ovest per una residenza per anziani. Keystone

Il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni non è entrato nel merito di un ricorso relativo al voto del 9 giugno scorso sulla concessione di un diritto edificatorio permanente alla società «City West» per la costruzione di un grattacielo a Coira.

Stando a una nota odierna della Città, la corte ha accettato l'argomentazione secondo cui la contestazione è stata presentata troppo tardi. La votazione comunale è quindi valida.

Nel ricorso, inoltrato il 7 giugno, si chiedeva di invalidare la votazione poiché gli elettori non sarebbero stati in grado di formarsi un'opinione obiettiva in merito al progetto sulla base del messaggio loro recapitato, precisano le autorità di Coira. Ad esempio, era stato criticato il fatto che il messaggio contenesse informazioni contraddittorie.

La città di Coira ha riconosciuto «puntuali imprecisioni», si legge nel comunicato. Ciononostante, le autorità cittadine hanno ritenuto che il ricorso dovesse essere respinto.

Da un lato, non era stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dalla legge. D'altra parte, le carenze elencate non avevano influenzato indebitamente la volontà degli elettori.

Uno scarto di 156 voti

Il Tribunale amministrativo si è basato sull'argomentazione della città, secondo cui il ricorso era stato presentato troppo tardi. La decisione della corte significa che il voto può essere definitivamente dichiarato valido, hanno aggiunto le autorità cittadine.

Il 9 giugno scorso, 5'869 votanti si erano espressi a favore di un «diritto edificatorio permanente e indipendente» per l'impresa di costruzioni «City West», mentre 5'713 si erano pronunciati contro.

Lo scarto era stato di soli 156 voti. La società «City West» vuole costruire una terza torre accanto ai due grattacieli bianchi di Coira Ovest per una residenza per anziani.

