Sui posti nelle Commissioni parlamentari in Ticino il Partito socialista ha perso un'altra battaglia.

Il Tribunale federale ha infatti giudicato inammissibile il ricorso contro la ripartizione decisa lo scorso 3 maggio dalla maggioranza del Gran Consiglio.

Una ripartizione che nelle commissioni principali vede 5 posti per il PLR, 4 per il Centro, 3 per la Lega, 2 per PS e UDC e uno per i Verdi.

Per il PS, che ha perso un granconsigliere alle elezioni cantonali, tale suddivisione non rappresentava tuttavia la proporzione delle forze presenti nel Legislativo.

