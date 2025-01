I sigari confezionati sequestrati GDF

Non tornava da Cuba, ma rientrava in auto dal Canton Ticino, il cittadino cinese che nelle scorse settimane è incappato a Uggiate con Ronago (Como) in un controllo della Guardia di Finanza.

L’uomo aveva con sé 576 sigari fabbricati nell’isola caraibica. I «puros», acquistati poche ore prima in Svizzera per un valore di 12’708 franchi, erano nascosti in un sacchetto nel portabagagli e nel soprabito del conducente.

Il viaggiatore, residente a Solbiate Olona (Varese), avrebbe mostrato segni di agitazione.

La merce è stata sequestrata per violazione delle norme doganali, superando la franchigia di 50 sigari per viaggiatore.