L’attuale sindaco di Lugano si ripresenterà alle elezioni dell’aprile prossimo. Ricandidature anche per Badaracco, Galeazzi, Lombardi, Quadri e Valenzano Rossi.

Michele Foletti. © Ti-Press

Michele Foletti sarà nuovamente in corsa per le comunali del prossimo aprile. Lo ha confermato lo stesso sindaco di Lugano al Corriere del Ticino, nell’edizione di oggi, martedì.

«Ufficialmente non l’ho ancora annunciato, ma sono a disposizione», afferma Foletti, precisando che la sua disponibilità è da ricondurre anche ai vari progetti in corso per la città, dal PSE al Polo congressuale a Campo Marzio, come pure alla «sfida rappresentata dalle finanze cittadine».

La stessa testata rileva che si ricandideranno anche il vicesindaco Roberto Badaracco e i municipali Tiziano Galeazzi, Filippo Lombardi, Lorenzo Quadri e Karin Valenzano Rossi.

L’unica incognita concerne Cristina Zanini Barzaghi che, essendo già alla terza legislatura comunale, potrebbe ripresentarsi agli elettori solo con una deroga da parte del PS.

Una decisione in merito è comunque attesa entro Natale.

Swisstxt / pab