Appuntamento al 14 aprile

Sono poco più di 7’029 i candidati in lizza alle elezioni comunali ticinesi che si terranno il 14 aprile.

Lo rende noto la Cancelleria dello Stato. Nel dettaglio, 5’491 persone su 350 liste si contenderanno i 2’300 seggi a disposizione in 87 consigli comunali.

Invece 1’538 candidati sono in lizza su 346 liste per le 533 poltrone nei Municipi (+124 supplenti), designati tacitamente o in modo combattuto.

Sono esclusi i 9 comuni in cui l’appuntamento è differito al 2025 (probabilmente il 6 aprile) a causa delle fusioni e altri due, Aranno e Mergoscia, dove l’elezione del Municipio è prorogata fino al 9 giugno a causa del numero insufficiente di candidati.

