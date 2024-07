Immagine illustrativa. Guardia di Finanza

La Guardia di finanza di Varese e di Luino dall’inizio dell’anno ha intensificato i controlli, anche in orario notturno, dei veicoli in transito attraverso i valichi di Zenna e Fornasette.

Le diverse operazioni, si apprende oggi, sabato, hanno portato anche a sequestrare tredici autovetture immatricolate in Svizzera, ma alla cui guida c’erano cittadini dell’Unione europea.

In materia di circolazione transfrontaliera dei capitali, è stata intercettata valuta non dichiarata, per oltre 70’000 euro. I controlli effettuati dopo la dogana elvetica di Dirinella hanno invece portato a scoprire un contrabbandiere di gasolio.

