La Polizia cantonale ha effettuato questo venerdì un'operazione di controllo che ha interessato otto cantieri attivi nel Luganese.

In base ai dati raccolti non sono emerse infrazioni. L'azione si è svolta in collaborazione con gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro e della Commissione paritetica cantonale.

