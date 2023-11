L'aeroporto di Locarno Tipress

Il Governo presenta un messaggio da 3,6 milioni al Gran Consiglio per le opere connesse alla costruzione del nuovo hangar.

La causa scatenante è stata la tromba d’aria che il 13 luglio 2021 ha danneggiato l’hangar 1 all’aeroporto cantonale di Locarno. I danni obbligarono il Cantone a demolire la struttura. Nel frattempo è stato posato un hangar provvisorio che tuttavia sarà utilizzabile per soli 3 anni.

È nell’ambito del nuovo hangar, che sarà finanziato dalla ditta Aero Locarno SA, che il Consiglio di Stato ha adottato un messaggio da 3,6 milioni per la realizzazione delle opere annesse.

La richiesta di credito, annunciata giovedì, prevede in particolare: la realizzazione di una nuova sede aeroportuale in sostituzione degli edifici della metà degli anni ‘70, ma anche di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la creazione di un nuovo accesso diretto e di un piazzale in corrispondenza della nuova aviorimessa e, infine, il ripristino del sedime occupato dalla vecchia aviorimessa.

Il cantiere darà avvio al processo di aggiormamento delle infrastrutture operative civili dell’aeroporto che, nel prossimi 10-15 anni, comporteranno investimenti per 15-20 milioni.

SwissTXT / red