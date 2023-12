Periodo intenso per le guardie di confine Ti-Press

Carne, panettoni, ma anche medicamenti illeciti e merce contraffatta. Sono questi i prodotti che alla dogana di Chiasso caratterizzano la maggior parte delle infrazioni per trasporto illecito, che in questo periodo natalizio sono in aumento tra i viaggiatori.

C’è infatti chi non dichiara ciò che dovrebbe, ma il rischio, oltre a quello di prendere una multa, può anche essere legato alla salute. Soprattutto nel caso di prodotti ordinati online.

«Quello che constatiamo maggiormente nell’ambito dell’e-commerce sono infrazioni legate soprattutto a medicamenti proibiti, sostanze dopanti o merce contraffatta», indica Luca Bernasconi, capo di Stato Maggiore Dogana Sud.

Swisstxt