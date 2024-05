Il Consigliere di Stato grigionese Martin Buehler archivio keystone

Regione Lombardia ha richiesto a Grigioni, Ticino e Vallese i dati sugli stipendi dei frontalieri e sul pagamento della cassa malati per stabilire il controverso contributo sulla salute.

In attesa della risposta da Bellinzona e Sion, Coira ha però già detto di no. «Abbiamo dovuto dire ai responsabili lombardi che per il momento non abbiamo una base legale per fornire questi dati» spiega il direttore del Dipartimento finanze grigionese Martin Buehler.

Il contributo è previsto per i frontalieri assunti prima di luglio 2023.

L'obbiettivo è aumentare fino al 20% gli stipendi di medici e infermieri lombardi per arginare la fuga verso gli ospedali retici e ticinesi.

