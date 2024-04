Omosessuali nella Chiesa paragonati a «cancro» e «mafia», prosciolto un teologo dell'USI

Il caso è andato in Pretura penale Ti-Press

È stato prosciolto Manfred Hauke, professore della Facoltà di teologia di Lugano, affiliata all'USI, che, in qualità di editore aveva approvato un articolo molto critico sugli omosessuali nella Chiesa. Lo riferisce la RSI.

Swisstxt / Red. Swisstxt

Il teologo ha dovuto rispondere, nel processo iniziato una settimana fa, di discriminazione e incitamento all'odio per aver approvato un articolo, in qualità di editore, in cui gli omosessuali all'interno della Chiesa venivano paragonati a un «cancro» e a una «mafia».

Per la giudice della Pretura penale Petra Vanoni, non c'è nessuna «ideologia atta a discriminare gli omosessuali», ma ha criticato i toni duri dell'articolo, formulando una «reprimenda morale a chi danneggia la Chiesa».

Il professore era stato denunciato dalla fondazione Pink Cross, che difende i diritti delle persone omosessuali.

L’incarto, giova ricordarlo, era stato aperto un anno fa.

Da sottolineare che l’articolo, apparso su «Theologisches», che in Svizzera conta una cinquantina di abbonati, era stato redatto dal teologo polacco Dariusz Oko.

Ad Hauke verranno rimborsati 20’000 franchi per le spese legali.

Swisstxt / Red.