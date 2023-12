L'auto coinvolta nell'incidente polizia grigionese

Un conducente di taxi 31enne, che in quel momento non aveva a bordo nessun cliente, ha riportato ferite di media gravità in un incidente della circolazione avvenuto mercoledì sera verso le 22.40 sulla A13 a Domat/Ems.

Perso il controllo della sua auto, ha urtato dapprima il guardrail a destra e poi un muro sulla sinistra.

Swisstxt