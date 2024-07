Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Dopo settimane e settimane in cui non si capiva se l'estate sarebbe arrivata o meno, e dopo i vari episodi di maltempo che hanno devastato in particolare la Vallemaggia e la Leventina, ora la situazione sta cambiando. MeteoSvizzera ha infatti diramato un'allerta di grado 3 per canicola in quasi tutto il Ticino.

Sara Matasci

MeteoSvizzera ha diramato mercoledì mattina un'allerta di grado 3 (su 5) per allerta canicola in buona parte del Canton Ticino.

Avrà validità da domani, giovedì 18 luglio alle 12, fino a sabato 20 luglio alle 20, sotto i 600 metri e riguarda quindi il Ticino centrale e meridionale e il Basso Moesano.

Le temperature massime previste sono di 30 - 32 gradi, mentre l'umidità del 30 - 50 %. Le temperature nella notte invece non scenderanno sotto i 19 - 21 gradi.

Allerta canicola in buona parte del Ticino MeteoSvizzera

La meteo dei prossimi giorni nel dettaglio

Oggi, mercoledì, nonostante qualche annuvolamento temporaneo, al Sud sarà abbastanza soleggiato, ma con tendenza a temporali isolati soprattutto nelle ore centrali della giornata. A basse quote temperatura massima 31 gradi.

Domani, giovedì, sarà ancora abbastanza soleggiato con debole rischio di rovesci o temporali isolati, specie in mattinata. A basse quote temperatura minima sui 20 gradi, ma le massime raggiungeranno - come detto - i 31 gradi.

Ance venerdì sarà ancora abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e debole rischio di rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. A basse quote temperatura minima 21 gradi, mentre la massima raggiungerà i 32.

Per quanto riguarda il fine settimana, sabato sarà in prevalenza soleggiato con, verso sera, locali rovesci o temporali. Temperatura massima ancora di 32 gradi. Domenica invece sarà variamente nuvoloso e temporalesco e la temperatura massima scenderà a 27 gradi.

